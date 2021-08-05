В Минздраве Грузии объяснили, почему в стране ухудшилась ситуация с COVID-19

Заместитель министра иностранных дел Грузии Тамар Габуния заявила на сегодняшнем брифинге, что активизация туризма не является причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Мы не можем полностью винить туризм в нынешней эпидситуации, есть много других факторов. Главный "бустер" – это не туризм, главный "бустер" – это свадьбы, собрания с участием 400-500 человек", – цитирует ее "Грузия Online".



Габуния также обратила внимание на то, что важно на соблюдать элементарные меры безопасности. "Самым действенным и эффективным средством, которое можно использовать с целью превенции, – это использования маски как в открытом пространстве, так и закрытом пространстве", – поведала замглавы внешнеполитического ведомства.

По данным Минздрава Грузии, с начала пандемии в стране зарегистрированы 436 573 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 393 453 человека, умерли – 5986.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 200 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.