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Россиян призвали не ездить в районы Греции, где бушуют лесные пожары

Россиян призвали не ездить в районы Греции, где бушуют лесные пожары

В Ростуризме призвали туристов не посещать в Греции районы, охваченные лесными пожарами.

"Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес", - уточнили в ведомстве.

Россиянам, только планирующим отдых в Греции, рекомендовано учитывать информацию о пожарах при планировании маршрута.

В настоящее время горят леса в районах, находящихся вдали от отелей и курортов, которые выбирают россияне. Леса горят на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес (Мессиния и Лакония).

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Вестник Кавказа

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