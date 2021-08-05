Россиян призвали не ездить в районы Греции, где бушуют лесные пожары
В Ростуризме призвали туристов не посещать в Греции районы, охваченные лесными пожарами.
"Ростуризм призывает находящихся в Греции россиян быть бдительными, соблюдать рекомендации местных властей и по возможности воздержаться от поездок в районы, где горит лес", - уточнили в ведомстве.
Россиянам, только планирующим отдых в Греции, рекомендовано учитывать информацию о пожарах при планировании маршрута.
В настоящее время горят леса в районах, находящихся вдали от отелей и курортов, которые выбирают россияне. Леса горят на северной окраине Афин, на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес (Мессиния и Лакония).
Вестник Кавказа
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