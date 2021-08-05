Жителей Казахстана предупредили о дождливой пятнице

По прогнозам синоптиков, на большей части Казахстана 6 августа жара сменится грозами.

Сухая погода сохранится только в центре и на юге республики, где не исключены пыльные бури на фоне усиления ветра.

В Жамбылской области в пятницу местами ветер до 15-20 м/с с пыльной бурей, днем в горных районах возможна гроза. В Туркестанской, Кызылординской областях днем также пыльные бури.

В Северо-Казахстанской области прогнозируются гроза, туман в утренние часы, днем ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области также местами вероятна гроза с сильным ветром.

Грозы случатся в Восточно-Казахстанской, в Атырауской - ночью, в Костанайской и Акмолинской областях -днем.

В Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях в пятницу сохранится сильная жара.

В Нур-Султане днем ясно, воздух прогреется до 30-32 градусов, в ночное время 14-16 градусов.

В Алматы также осадков не ожидается, ясно, плюс 32-34 днем, плюс 20-22 ночью.

В Шымкенте переменная облачность, жарко - днем до плюс 39, ночью 21-23 градуса.