В России прививку от коронавируса сделали почти 39 млн человек

В Минздраве рассказали о ситуации с вакцинацией против коронавируса в регионах.

«Сегодня в регионах привиты уже, с учетом всех ведомств, 38,9 млн человек. Только за последнюю неделю количество вакцинируемых увеличилось на 4 млн человек», - заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минздрава сообщил, что лидерами по охвату вакцинацией являются Белгородская область, Москва, Подмосковье, Псковская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская и Самарская области, Чечня и Ингушетия.

Общий охват вакцинацией взрослого населения в этих регионах составляет около 50%.