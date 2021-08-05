Рецидивисты ограбили девушку-таксиста в Алматы

Девушка, работающая таксистом, подверглась разбойному нападению в Алматы. Об этом сообщает Polisia.kz.

Преступление было совершено 3 августа в районе "Халык Арены". Примерно в половину второго ночи 25-летняя потерпевшая, работающая в одном из такси-агрегаторов, приняла заявку и забрала двух нетрезвых клиентов, которые хотели попасть в район "Саяхата".

Когда такси прибыло на место назначения, один из пассажиров накинул на шею водителя удавку, она потеряла сознание и пришла в себя, лежа сзади на полу. Злоумышленники отняли ее банковскую карту и сотовый, а затем выкинули девушку из авто в районе микрорайона "Теректы", где она вызвала полицию.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых, ранее судимых за разбои и грабежи мужчин 1987 и 1998 годов рождения.

Открыто уголовное дело по п.3 ч.2 ст.191 Уголовного кодекса (Грабеж). Подозреваемые водворены в ИВС. Им грозит ограничение либо лишение свободы на срок от трех до семи лет.