На смену ларькам в Курортном парке Кисловодска придут велокиоски

Власти ставропольского курортного Кисловодска решили заменить стационарные торговые киоски в Курортном парке мобильными торговыми точками, что создаст комфортные условия для отдыхающих.

"Конструкция представляет собой торговый павильон на колесах, что позволяет бизнесу "не стоять на месте", а также даст возможность создавать комфортные условия для проведения ярмарок в любой части города-курорта", - рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, передает "Это Кавказ".

Градоначальник отметил, что прицепы для выездной торговли популярны у всех бизнесменов, а содержание такого "магазина на двух колесах" обходится гораздо дешевле, чем стационарного.

"Передвижной ларек мобилен. Если дела не пошли в гору в одной части парка, можно переместиться в другое место. Велокиоски всегда рядом с большим потоком людей, в чем и кроется секрет успеха уличного бизнеса", - пояснил Моисеев.