Столетие образования КБР увековечат в памятной медали

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков учредил памятную медаль к столетию со дня образования республики, подписав соответствующий указ, опубликованный на его официальном сайте.

"В ознаменование 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики постановляю учредить памятную медаль "100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики", - говорится в указе, цитирует "Это Кавказ".

Согласно документу, положение о памятной медали, ее описание и эскиз, а также образец бланка удостоверения разработает правительство региона, все расходы, связанные с учреждением медали, будут предусмотрены в региональном бюджете.

Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия КБР в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года.