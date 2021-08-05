Пятигорск приглашает на выставку Анатолия Давыдова

В государственном музее-заповеднике имени Лермонтова в Пятигорске начала работу персональная выставка Анатолия Давыдова (1923-2009), сообщил губернатор Владимир Владимиров.

На экспозиции представлены портеры отечественных классиков: Достоевского, Блока, Булгакова, Пастернака, Бунина. "Но выставка интересна не только известными персоналиями. Ее автор – выдающийся портретист, работы которого находятся в более чем в 80 музеях России и за рубежом", - написал Владимиров в Instagram.

"А еще Анатолий Захариевич – человек интересной судьбы. Участник Великой Отечественной войны, он прошёл боевой путь от Запорожья до Южной Германии. За свой вклад в Победу отмечен орденами Красной звезды и Отечественной войны II степени, медалями", - сообщил глава региона.

Выставка продлится до 27 августа.