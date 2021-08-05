Строительство курорта "Лагонаки" стартует в будущем году

НАО "Красная поляна", управляющее одноименным горным курортом в Сочи, планирует приступить к строительству всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее в 2022 году, - сообщил генеральный директор компании Андрей Круковский.

"Мы уже приступили к проектированию, разработке мастер-плана экокурорта. Сегодня мы провели совещание с участием органов власти, Кавказского заповедника Минприроды России и общественных природоохранных организаций по согласованию предварительного проекта мастер-плана. Инвестиции в проект составят 35 млрд рублей, планируем привлечь собственные средства и взять кредит в ДОМ.РФ", - рассказал Круковский, передает "Интерфакс".

Ранее сумма строительства составляла 24 млрд рублей, однако стоимость проекта возросла за счет выбора мировых отельных брендов, в том числе пятизвездочных гостиниц, а также использования строгих экологических стандартов при их строительстве.

Строительство объектов начнется в 2022 году и будет разделено на три этапа: на первом до конца 2024 года будет построено 20 км трасс и отели на 650 номеров.

Всего за весь период строительства до 2028 года планируется построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс гостиничных номеров международных отельных брендов, а также круглодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны.