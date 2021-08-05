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Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что ситуация с распространением коронавируса в России стране стабилизируется.

Так, согласно статистике, число заболевших на сегодняшний день составляет 915 тыс человек, 78% находятся на амбулаторном лечении, в стационарах – около 196 тыс пациентов, из них в тяжелом состоянии – 11%.

При этом, по словам Мурашко, сейчас течение заболевания все-таки требует повышенного внимания реаниматологов. "Количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, по сравнению с предыдущими периодами выше", - отметил глава ведомства.

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Вестник Кавказа

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