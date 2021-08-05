COVID-19: Британия внесет Грузию в список небезопасных стран

С 8 августа Соединенное Королевство внесет Грузию в список стран "красной зоны" по распространению COVID-19. "В Великобритании меняется режим международных пассажирских перевозок. С 8 августа 2021 года Грузия будет внесена в так называемый "красный список", – говорится в сообщении британского посольства в Тбилиси.

Вместе с Грузией в список опасных стран попали также Мексика, французские острова Майотта и Реюньон.

В "зеленый список" Лондон добавил Австрию, ФРГ, Словению, Словакию, Румынию, Норвегию и Латвию.

В последнее время в Грузии резко выросло число больных коронавирусом. За минувшие сутки зафиксированы 3 670 новых случаев заражения. Всего за время пандемии выявлено 436 тысяч случаев, скончались 5 986 человек.