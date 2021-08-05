Найдено тело еще одного утонувшего в Невинномысске подростка

Спасатели нашли тело второго из трех подростков, утонувших в канале у Невинномысска, об этом рассказали в ГУ МЧС по Ставрополью.

"В 14:57 найдено тело второго подростка", - уточнили в ведомстве.

Тело юноши 2004 г.р. было извлечено из воды и передано следственно-оперативной группе

Тело первого погибшего было найдено сегодня в 10.30. Третьего пропавшего продолжают искать.

Напомним, накануне губернатор края Владимир Владимиров заявил, что на Невинномысском канале были замечены трое тинейджеров, плывущих по бурной воде на надувной лодке. Вскоре судно нашли перевернутым, подростков рядом не оказалось.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).