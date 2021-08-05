Главная » Новости

Найдено тело еще одного утонувшего в Невинномысске подростка

МЧС Ставрополья
МЧС Ставрополья

Спасатели нашли тело второго из трех подростков, утонувших в канале у Невинномысска, об этом рассказали в ГУ МЧС по Ставрополью.

"В 14:57 найдено тело второго подростка", - уточнили в ведомстве.

Тело юноши 2004 г.р. было извлечено из воды и передано следственно-оперативной группе

Тело первого погибшего было найдено сегодня в 10.30. Третьего пропавшего продолжают искать.

Напомним, накануне губернатор края Владимир Владимиров заявил, что на Невинномысском канале были замечены трое тинейджеров, плывущих по бурной воде на надувной лодке. Вскоре судно нашли перевернутым, подростков рядом не оказалось.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

1775 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!