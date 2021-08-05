На улицы Сочи вышли "бесковидные" такси

На улицах курортного Сочи появились такси, свободные от коронавируса: они снабжены наклейками единого образца "Территория без COVID-19", - сообщает пресс-служба города-курорта.

"В результате межведомственного рейда 50 водителей такси, завершивших оба этапа вакцинации и продемонстрировавших сертификат, получили наклейки единого образца "Территория без COVID-19",- говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как полагают городские власти, такси региона должно быть безопасным для гостей и жителей курорта, на сегодняшний день на территории курорта задействованы 300 индивидуальных предпринимателей и 29 организаций, работающих в сфере пассажироперевозок.