Майкл Калви признан виновным в растрате в банке "Восточный"

Все семеро подсудимых, проходящих по так называемому "делу Baring Vostok" были признаны виновными Мещанским судом Москвы. Им вменялось хищение 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

"Суд установил: Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенному виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере", - зачитала судья Анна Сокова, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно приговору, преступление было совершено в составе организованной группы.

На скамье подсудимых – основатель фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Дельпаль, партнер Baring Vostok Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Они не признали своей вины и настаивают на оправдательном приговоре. По их словам, обвинения связаны с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка "Восточный".

В свою очередь, прокуратура сочла вину всех семерых полностью доказанной и попросила назначить им условные сроки лишения свободы от четырех до шести лет.