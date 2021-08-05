Вертолет пограничников разбился при поиске российских туристов в Таджикистане

Спасательный вертолет пограничной службы Таджикистана, направлявшийся на помощь к российским туристам, разбился в горах, об этом рассказали в ассоциации туроператоров страны.

Представитель организации уточнил, что вертолет летел за семью московскими туристами, у которых возникли проблемы при восхождении на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области.

"На высоте более 6 тыс м один из туристов еще 28 июля попал под лавину, другие, сообщив об этом, вскоре перестали выходить на связь. Организаторы поездки из Москвы попросили о помощи горно-спасательный центр при ассоциации туроператоров", - цитирует слова источника РИА Новости.

Сегодня утром вертолет отправился на поиски туристов и разбился при посадке на ледник, в результате погиб пилот, ранены четыре пассажира.

Другие спасатели идут к месту авиакатастрофы, чтобы эвакуировать раненых в безопасное место, куда мог бы сесть вылетевший из Душанбе вертолет. Параллельно продолжаются поиски пропавших российских туристов.