Сель повредил крымский монастырь святых Косьмы и Дамиана

Сель, накануне вечером сошедший с гор после мощных ливней в районе крымского мужского монастыря святых Косьмы и Дамиана, нанес обители многомиллионный ущерб, - сообщил сегодня наместник монастыря архимандрит Иларион (Каменский).

"Это случилось вчера вечером. Поток с гор уже меньше, но все еще идет. Ущерб пока трудно оценить - думаю, около 10 млн рублей", - рассказал он, отметив: сильно пострадали подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, испорчена трапезная, разрушена вся парковая зона, передает "Интерфакс".

Свою лепту в разрушения внесла и река, проходящая по территории монастыря, которая вышла из берегов.

"Под угрозой разрушения - храм и уникальное историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, подаренной графом Воронцовым, внутри которой бьет из-под земли Святой чудодейственный источник, а также особая ценность обители - орех, посаженный руками императора Николая II", - говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме монастыря.

Напомним, Косьмо-Дамиановский монастырь находится в горной местности на территории заповедника в 20 км от Алушты. Он был основан в 1856 году.