Сентябрь порадует москвичей теплой погодой

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом, согласно которому температура в первой половине сентября в Москве будет выше нормы.

"Предварительные оценки показывают, что в первой половине сентября средняя температура ожидается на 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60-процентым количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Во второй половине сентября в связи с увеличением контрастов температуры между остывающей Арктикой и все еще теплым югом, будет активизирована циклоническая деятельность, отметил он.