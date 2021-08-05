Масштабы торговли людьми сократились в несколько раз в Узбекистане, но...

За последние девять лет, с 2012 года, число выявленных случаев торговли людьми сократилось в несколько раз - с 574 до 74, рассказал председатель Бахмальского районного суда по уголовным делам (Джизакская область) Собир Эргашев.

Тем не менее, обратил внимание он, доля правонарушений, связанных с торговлей детьми, в том числе и младенцами, постоянно растет и в прошлом году она достигла 46%. В общей сложности в 2017-2020 годах удалось выявить 185 таких преступлений, приводит слова Эргашева газета "Янги Узбекистон".

Председатель суда уточнил, что за такие преступления наказание будут нести не только продавцы и покупатели, но и посредники, которыми в трети случаев выступают медицинские работники.

Эргашев также предположил, что матери зачастую вынуждены продавать детей в связи с отсутствием социальной защиты и финансовых возможностей для воспитания ребенка. Как правило, речь идет о молодых незамужних девушках, скрывающих беременность от родных и соседей.

Среди других причин роста торговли детьми - высокий спрос среди бездетных семей и соответствующая цена, добавил он.