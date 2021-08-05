В России появилась новая вакцина от гриппа

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа "Флю-М Тетра", разработанную Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток, - сообщается на сайте ФМБА.

Новая вакцина получила регистрационное удостоверение Минздрава России и будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью, - уточняется в материале, передает РИА Новости.

"В ходе клинических исследований доказано высокое качество вакцины, в будущем году планируется расширение показаний к ее применению для групп "дети 6-17 лет" и "люди старше 60 лет". Возможности института в сфере производства гриппозных вакцин очень широки и бесспорно их производство поможет защищать наших граждан от гриппа в период сезонных заболеваний, что особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.