Как будет учиться Кубань в этом году?

Министр образования и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева рассказала о том, как будет проходить образовательный процесс в школах региона в этом году.

Так, по ее словам, учеба в 2021 году начнется, как и до пандемии. "Продлевать или переносить начало занятий не планируется. 1 сентября за парты сядут 725 тысяч учеников, из них 79 тыс", - сказала она.

Далее министр отметила, что вся система организации учебного процесса отработана. "Администрация и педагоги прошли вакцинацию, чтобы обезопасить себя и школьников", - добавила глава ведомства.