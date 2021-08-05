В России проживают более 700 тысяч нелегальных мигрантов

По статистике МВД, в России сейчас проживает свыше 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ.

"Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодняшний день в "тени" продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из государств – участников СНГ", - говорится на сайте МВД Медиа".

Также сообщается, что в МВД РФ по видеосвязи прошла встреча первого заместителя главы МВД России генерал-полковника полиции Александра Горового с послами стран СНГ, включая представителей Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

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