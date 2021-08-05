Инаугурация президента Раиси проходит в Тегеране

В эти минуты в Тегеране проходит церемония инаугурации восьмого президента Исламской Республики Иран - Эбрахима Раиси.

Мероприятие проводится в меджлисе (парламенте) Ирана в присутствии главы судебной системы, государственных и военных должностных лиц, а также иностранных гостей, пишет IRNA.

О готовности участвовать в событии заявили ранее 115 официальных лиц из 73 стран мира, в том числе 10 глав государств и 20 спикеров парламентов, однако не все они смогли сделать это из-за пандемии коронавируса. В Тегеран в частности прибыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Афганистана Ашраф Гани.

Согласно статье 121 Конституции Исламской Республики, инаугурация президента происходит в парламенте, он должен принести присягу на его открытом заседании.

В начале церемонии исполняется гимн Ирана. После чтения Корана спикер парламента Мохаммад Бакер Галибаф обратится с приветственной речью к присутствующим. Затем с речами выступят ходжат-аль-ислам и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени Эджеи. Потом Эбрахим Раиси будет приведен к присяге и обратится к народу.

После инаугурации президент в течение двух недель должен представить парламенту свой кабинет и программу нового правительства. Меджлис оценит кандидатуры министров и план работы кабмина в течение недели.

Напомним, 3 августа верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил в должности нового президента Эбрахима Раиси.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог, иранист Фархад Ибрагимов, Эбрахиму Раиси предстоит весьма насыщенная работа в должности президента Ирана. "Перед ним стоит очень много задач. Прежде всего, нужно провести массовые и кардинальные реформы в иранской экономике, которая нуждается в срочном обновлении. Рост инфляции и падение национальной валюты в Иране говорят о том, что сейчас экономика страны переживает не лучшие времена. Эбрахиму Раиси досталась в наследство очень неоднозначная ситуация: экс-президент Хасаном Рухани тоже пытался сделать все возможное, чтобы иранскую экономику привести в чувство, но ему сделать этого не удалось, так как США постарались задушить ее", - сказал он.

"Эбрахим Раиси это прекрасно понимает. С одной стороны, он хочет использовать жесткую риторику, так как категорически не доверяет Западу (и у него есть на это основания), но с другой стороны, ему ничего не остается делать, кроме как пытаться с Западом договориться. Если Раиси не станет договариваться с западными странами, экономика Ирана провалится до самого безвыходного состояния", - обратил внимание Фархад Ибрагимов.

"Также Раиси потребуется сделать все, чтобы успокоить население – такую задачу поставили перед ним верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и Корпус стражей Исламской революции, активно его поддерживающий. Они прекрасно понимают, что сегодня в кресле президента Ирана нужен такой человек, который будет не чрезмерно лояльным на западных переговорах, а жестко продвигающим иранские интересы, и это Раиси. Стоит ожидать, что в первые несколько месяцев он активно займется укреплением своей президентской власти. В новую администрацию он может собирать людей, которые далеко не консерваторы, а более реформаторы, стараясь объединить политические силы ради спасения экономики и нормальной жизни граждан", - заявил иранист.

Говоря об отношениях Ирана с Россией при Раиси, Фархад Ибрагимов сообщил, что новый иранский президент будет искать возможности интеграции с ЕАЭС. "Раиси очень хорошо относится к России и видит один из выходов из сложившейся ситуации для Ирана в укреплении взаимоотношений со странами ЕАЭС. Он является если не лоббистом, то одним из заинтересантов вступления Ирана в ЕАЭС хотя бы на правах партнера или наблюдателя. Тот факт, что Иран присматривается к Евразийскому союзу и намерен делать позитивные шаги в этом направлении, говорит о том, что мы получаем достаточно прагматичного, последовательного и договороспособного партнера", - указал он.

"Другой вопрос, насколько все будет бюрократизировано при Раиси. Иранская политическая традиция состоит в том, что обсуждения того или иного вопроса ведутся очень медленно, зачастую годами – однако именно сейчас ждать нельзя, время для Ирана летит стремительно, и решения нужно принимать столь же стремительные. Для того, чтобы выйти на новый экономический уровень, иранцам было бы выгодно активизировать диалог с такими странами, как Россия и Китай, ведущие игроки в регионе Евразии. Я думаю, что нам стоит ожидать перехода на новый этап российско-иранских отношений при Раиси, как в политическом, так и в экономическом плане", - заключил политолог.