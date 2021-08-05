На защиту КЧР от огня выйдут мобильные группы патрулей

Власти Карачаево-Черкесии ввели особый противопожарный режим из-за установившейся в регионе сухой и жаркой погоды, - сообщили в правительстве КЧР.

"Введен особый противопожарный режим. На период его действия на территории республики установлен запрет на проведение пожароопасных работ на сельхозугодиях и в населенных пунктах", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Распоряжением правительства муниципальным властям рекомендовано принять меры, предупреждающие распространение огня при природных пожарах, а также подготовить водовозную, землеройную и другую технику для использования при возможном тушении.

Для патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий в муниципалитетах будут организованы мобильные группы, - говорится в сообщении.