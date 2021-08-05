Ливан готовится к производству вакцины "Спутник Лайт"

Ливан рассчитывает производить 60 млн доз вакцины "Спутник V" и 12 млн доз вакцины "Спутник Лайт" в год и ожидает завершения формальностей для подписания соглашения об их производстве с российской стороной, заявил на онлайн-конференции глава Минпрома Ливана Имад Хубалла.

"Согласно соглашению, которое мы подписываем, предусмотрено производство 60 млн доз [вакцины "Спутник V"]. Мы надеемся, что мы будем производить около 12 млн доз "Спутник Лайт" в год", - приводят слова Хубалла ТАСС.

По его словам, в настоящее время ливанская компания "Арван" получила полную поддержку в том, что касается подписания технического соглашения. "Мы сейчас ожидаем определенных формальностей со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), чтобы завершить всю эту процедуру", - сказал он.