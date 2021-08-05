ТЭЦ спасли от возгорания на юго-западе Турции

Пожар рядом с электростанцией в городе Миляс, в нескольких километрах от международного аэропорта в Бодруме едва не уничтожил ТЭЦ. Вокруг здания были вырыты рвы, снесены зеленые насаждения. Огонь удалось остановить в сотнях метров от ограждения.

В настоящее время работа электростанции была приостановлена, ее сотрудники и жители находящихся неподалеку населенных пунктов эвакуированы.

Ранее сообщалось, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последние восемь дней в Турции возникло 187 крупных лесных пожаров, 15 из них продолжаются на настоящий момент.