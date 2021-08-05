Безопасность AstraZeneca/"Спутник Лайт" доказана в Азербайджане

Российский фонд прямых инвестиций опубликовал предварительные результаты по безопасности первого в мире исследования комбинации коронавирусных вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". Соответствующее сообщение размещено на его сайте.

Исследования безопасности и иммуногенности комбинации AstraZeneca/"Спутник Лайт" в Азербайджане стартовали в феврале, пока вакцинированы 50 добровольцев, набор для клинического исследования продолжается.

"Промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов: отсутствуют серьезные нежелательные явления, а также случаи заболевания коронавирусом после вакцинации", - подчеркнули в РФПИ.

Информация по иммуногенности комбинации будет опубликована в августе.

Напомним, клиническое исследование комбинации вакцин ведется в рамках глобальной программы в нескольких странах. Уже идет вакцинация добровольцев в ОАЭ, получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Беларуси.