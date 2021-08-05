Еще один азербайджанский самолет-амфибия вылетел на тушение пожаров в Турции

Еще один самолет-амфибия БE-200ЧС МЧС Азербайджана вылетел в Турцию для тушения лесных пожаров в соответствии с поручением президента страны Ильхама Алиева.

Также в братскую страну отправилась очередная, третья по счету группа пожарно-спасательных сил министерства по чрезвычайным ситуациям, которая будет заниматься тушением и предотвращением распространения лесных пожаров, - передает Тренд.

Также в страну будет дополнительно направлено 40 единиц техники и 150 пожарных, - говорится в сообщении.

Напомним, первая группа из 100 сотрудников пожарных сил МЧС была направлена в Турцию 30 июля, а вторая группа (1 вертолет, 53 единицы пожарной и специальной спасательной техники, 1 машина скорой помощи и 220 пожарных и спасателей) - 31 июля.