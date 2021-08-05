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Дагестанские пульмонологи смогут принимать детей со всей России

Фото с сайта санатория
Фото с сайта санатория

Власти Дагестана по поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова расширят республиканский детский санаторий "Гуниб", - сообщили в пресс-службе главы республики.

"Пульмонологический детский санаторий в Гунибском районе, который ежегодно лечит более 1,2 тыс детей, прирастет новым корпусом, в нем будет благоустроена парковая территория, что позволит санаторию принимать детей уже со всей России", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Профиль санатория - лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера, в частности, бронхиальная астма, обструктивный бронхит, респираторный аллергоз. Он работает с 1980 года и предназначен для оздоровления детей от 3 до 15 лет.

Правительство республики уже начало подготовку необходимой проектной документации по строительству нового корпуса. Этот вопрос будет курировать зампредседателя правительства республики Мурад Казиев, начало работ предусмотрено не позднее 2023 года.

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