Молния сожгла жилой дом в Железноводске

Частный дом горел в поселке Иноземцево в Железноводске в ночь с 4 на 5 августа.

Прибывшие на место пожарные оперативно локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Об этом проинформировали в пресс-службе местной администрации, уточнив, что при пожаре никто не пострадал.

По словам главы города жителям Железноводска необходимо предпринимать превентивные меры для защиты от возможных ЧС. "Стоит заблаговременно подумать о том, как защитить себя и свое имущество от возможного ущерба, от грозы", - сказал он.