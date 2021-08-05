Хабиб Нурмагомедов, чтит память отца, тренируя восходящую звезду UFC Ислама Махачева

Прошло около девяти месяцев с тех пор, как Хабиб Нурмагомедов ушел из смешанных боевых искусств (ММА). 3 июля исполнился год со смерти его отца Абдулманапа, после чего легендарный борец окончательно решил уйти из спорта, связывавшего его и его покойного наставника, вспоминают журналисты турецкой телерадиокомпании TRT World.

Хабиб снял перчатки с идеальным результатом 29-0 в возрасте всего 32 лет. Многие считали, что он слишком молод для завершения карьеры и мог бы добиться гораздо большего в ММА. Но дагестанский боец, считающийся одним из величайших в истории спорта, закончил одну главу, продолжив другую - начатую его отцом. Абдулманап был не просто тренером и наставником своего сына, а одним из ученых от спорта, которые играют важную роль в боевых искусствах, вырастивший плеяду бойцов. Он работал на Северном Кавказе, где молодые Хабиб и Ислам Махачев стали его главными звездными учениками.

17 июля Махачев уверенно победил сильного бразильского соперника Тьяго Мойсеса, улучшив свой рекорд до 20-1. Скоро Махачева будут узнавать лишь по одному его имени - Ислам, как и его близкого друга и наставника Хабиба. Хабиб занял место своего отца, и став одним из главных наставников Ислама. Во время боя с Мойсесом Хабиб не вмешивался - техника его бойца говорила за себя. Он быстро вошел в роль тренера, держась подальше от микрофонов и прожекторов, от которых устал за время спортивной карьеры. Хабиб вел себя совсем как Абдулманап - человек с огромным авторитетом, который почти ничего не говорил во время тренировок своих бойцов. Личность Абдулманапа оказала значительное влияние на вдумчивый стиль его учеников. В Хабибе не было ничего кричащего или надуманного.

В отличие от своего оппонента Макгрегора, он всегда оставался уверенным и собранным, уважал всех своих противников и одолевал каждого из них своей безупречной техникой борьбы. Ислам такой же: непоколебимо уверенный, уравновешенный и доминирующий. Когда Хабиб занял место отца, Ислам превратился в самого грозного бойца в своем весе, которого побаиваются даже титулованные соперники.

Абдулманап постоянно говорил своему сыну о смирении и терпении – это краеугольные камни исламской веры, которую воплощал Хабиб, завоевав миллионы поклонников по всему миру. Теперь Ислам стремится покорить сердца многочисленных фанатов, но время Хабиба не закончилось. Многие считают, что Ислам, воин, носящий имя веры, которого ассоциируют с Хабибом, станет его самым многообещающим протеже. Некоторые из ведущих экспертов спорта окрестили Ислама ”следующим Хабибом”, да и сам Хабиб предсказывает, что его подопечный станет чемпионом UFC в легком весе.

Брайан Кэмпбелл из CBS Sports, ведущий популярного подкаста о боевых искусствах Morning Kombat, назвал Ислама следующим чемпионом из Дагестана. Высокие ожидания часто сопряжены с огромным давлением, но Хабиб в качестве тренера дает Исламу значительное преимущество перед противниками. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге. Победа над Мойсесом привела Ислама в самую гущу борьбы за титул.

Вероятно, в ближайшем будущем Ислам может занять хорошую позицию, чтобы противостоять решившему продолжать карьеру Конору Макгрегору. Если кто и может распознать чемпиона в бойце, так это Хабиб, который видит в Исламе то, что его отец увидел в них обоих высоко на вершине горы в Дагестане много лет назад.

Превращение Ислама в чемпиона - не просто следующая профессиональная глава в истории звезды спорта, но и самый подходящий способ почтить память человека, положившего начало его карьере.