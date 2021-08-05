Россияне не теряют интереса к отдыху в Сочи

Спрос на отдых в Сочи остается высоким, несмотря на новые требования, связанные с распространением коронавирусной инфекции, - сообщил сегодня мэр Алексей Копайгородский.

"Люди с пониманием отнеслись к новым требованиям, призванным сохранить жизнь и здоровье граждан. В августе мы планируем принять до 900 тыс гостей", - написал градоначальник в своем телеграм-аккаунте, передает "Интерфакс".

Отметив, что в регионе сейчас отдыхают около 170 тыс туристов, мэр города-курорта заверил, что загрузка санаториев Сочи составляет 75-77%, добавив: на курорте работают 2 тыс 875 средств размещения, где одномоментно могут разместиться около 200 тыс человек.

Все санатории и гостиницы региона готовы к работе в новых условиях, везде усилена работа персонала, также в городе сформирован достаточный запас вакцины против коронавируса, а 11 санаториев подали в региональный Минздрав заявки на открытие пунктов вакцинации. Один из них уже работает, - отметил градоначальник.