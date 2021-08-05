Армянский парламент дважды не смог избрать вице-спикера

Представитель националистического блока "Армения" зачинщика нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна Ихшан Сагателян дважды не смог избраться вице-спикером парламента.

В первый раз в ходе тайного голосования "за" проголосовали 53 парламентария, при необходимых 54-х, "против" оказались 50 человек, один бюллетень - недействителен, передает Sputnik Армения.

При повторном голосовании результат оказался еще дальше от требующегося: за Сагателяна проголосовали 49 человек, столько же высказались против, пять бюллетеней были недействительны.

У оппозиции всего 36 мест в парламенте, однако утром секретарь фракции правящего "Гражданского договора" Назели Багдасарян рассказала, что ГД не собирается мешать формированию руководства Нацсобрания, и обещала обеспечить нужное для избрания Сагателяна минимальное количество голосов.

Напомним, согласно закону, в парламенте должно быть три вице-спикера: два от правящей партии и один - от оппозиции.