Воздух в Сочи прогреется до +37

В пресс-службе МЧС Краснодарского края предупредили туристов и местных жителей о том, что в регионе прогнозируется жаркая погода.

"По информации КЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в дневные и вечерние часы с 6 по 7 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37", - говорится в сообщении ведомства.

В этой связи спасатели просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.