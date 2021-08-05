Воздух в Сочи прогреется до +37
В пресс-службе МЧС Краснодарского края предупредили туристов и местных жителей о том, что в регионе прогнозируется жаркая погода.
"По информации КЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": в дневные и вечерние часы с 6 по 7 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет отметок +36+37", - говорится в сообщении ведомства.
В этой связи спасатели просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
Вестник Кавказа
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