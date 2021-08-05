Алексей Маслов: Россия и Китай переросли уровень военного договора

Новейшие военные учения России и Китая "Запад/Взаимодействий-2021", стартующие 9 августа в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР, - это проявление особого подхода двух стран к сотрудничеству в сфере обороны. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук, профессор Алексей Маслов в интервью о российско-китайских военных контактах.

"В последнее время такие учения России и Китая стали ежегодными, за исключением, конечно, 2020-го из-за коронавируса. На учениях российские и китайские военные отрабатывают отражение общей угрозы – хотя противник и не называется, но очевидно, что речь идет о тотальных проблемах, которые обычно угрожают по всему миру. Если первые учения мы проводили у берегов своих стран, то в последующие годы они расширились до Средиземного моря и Оманского залива. Так что у России и Китая огромный опыт взаимодействия в оборонной сфере", - прежде всего отметил он.

"Новые учения связаны с тем, что мы расширяем наше военное взаимодействие. Они показывают очень важную вещь: у России и Китая нет военного договора, и, судя по заявлениям лидеров двух стран, такой договор не будет заключен в ближайшее время, однако оборонное сотрудничество ведется. По официальной версии, страны переросли уровень военного договора, сама по себе тематика военного договора – это, скорее, наследие "холодной войны". Ни Россия, ни Китай не хотят актуализировать тему союза двух стран против кого-то (а военный союз чаще всего имеет не только оборонительный, но и наступательный характер)", - обратил внимание Алексей Маслов.

"Китай заметно активизировал развитие военных отношений с Россией. Я обращу ваше внимание, что, если раньше считалось, что именно Россия крайне заинтересована во взаимодействии с Китаем, то сейчас, судя по публикациям в официальной китайской прессе, мы видим, что Китай сам всячески призывает Россию развивать широкий круг отношений, связанных, прежде всего, с обороной. Неоднократно звучали заявления, что у России и Китая общие не только военные угрозы, но и, например, угрозы в области кибербезопасности", - указал директор Института Дальнего Востока РАН.

"Оборонное взаимодействие России и Китая в целом очень широкое, оно включает в себя не только двусторонние, но и многосторонние учения, например, три года назад проводились учения Россия-Китай-Монголия. Самое главное, мы пробуем разные модели военного сотрудничества. В частности, во время военно-морских учений отрабатывалось взаимодействие на уровне экипажей, что говорит об очень глубокой интеграции. Сейчас же будут отрабатываться организация разведки, аварийного оповещения и, конечно же, отражения кибератак на совместные узлы информации", - заключил Алексей Маслов.