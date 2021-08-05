Пашинян и Раиси обсудили укрепление торгово-экономических связей

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси сегодня в Тегеране встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудив с ним вопросы обеспечения активной деятельности свободной экономической зоны "Мегри" и применение режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС, - сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны "Мегри" и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении по итогам встречи, передает ТАСС.

Также стороны обсудили развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь создание транспортной и кабельной ветки, связывающей Персидский залив с Черным морем. Пашинян также приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север - Юг, отметив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан – Мегри, - добавили в пресс-службе.

"Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили и возможности развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран - Армения, продление программы обмена газа на электроэнергию, увеличение объемов обмена после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии", - сообщается в релизе правительства Армении.

Помимо этого, Раиси заявил, что поддержание мира в регионе имеет важное значение и для Ирана, добавив, что в Тегеране считают необходимым решать все вопросы путем диалога.