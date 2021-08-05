Чего ждать Армении от новой власти в Иране?

Глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл сегодня в Иран с рабочим визитом. Это первая зарубежная поездка Пашиняна после того, как он вновь был назначен премьер-министром, и в ее рамках уже состоялись переговоры с избранным иранским президентом Эбрахимом Раиси, чья инаугурация начнется через 2 часа.

На встрече с Пашиняном Раиси заявил, что Иран придает важность постоянному развитию отношений с Арменией в политической, экономической и гуманитарной сферах. Армянский премьер, в свою очередь, подчеркнул, что "многостороннее сотрудничество с Ираном, основанное на взаимном уважении и понимании, имеет первостепенное значение для Армении".

Новейшая тактика Пашиняна в отношении Ирана не вызывает удивления. Его предшественник, экс-президент Серж Саргсян дважды принимал участие в церемонии инаугурации Хасана Рухани (в 2013 и 2017 годах) с целью продемонстрировать приоритетность иранского направления для Еревана. Будет правильным отметить тот факт, что Иран для Армении действительно не просто сосед, а важный партнер, сотрудничество с которым носит характер стратегических отношений.

Во-первых, Иран является если не главным, то одним из основных доноров армянской экономики. Поставка продуктов питания и медикаментов по льготным ценам в Армению – это показатель плотной экономической кооперации между обеими странами. Во-вторых, сам Пашинян загнал себя в угол и уже не знает, на кого надеяться в регионе.

При этом в самом Иране отношение к армянскому премьеру можно охарактеризовать как нейтрально-негативное. Прежде всего потому, что Пашинян – продукт революции, у которой торчат западные уши. Если бы "бархатная революция" в Армении не была целиком связана с западными НКО (чего Ереван особо и не скрывает), то иранский истеблишмент не относился бы к Пашиняну с таким недоверием. И здесь оказывается важным фактор самого нового иранского президента Эбрахима Раиси.

Я напомню, что Раиси – хоть и умеренный, но прежде всего консерватор. Отношение к "западным" революциям у него резко негативное. К тому же он один из главных интересантов налаживания прочных и долгосрочных отношений с Азербайджаном, который он называет не иначе как братской и дружественной страной, "имеющей с Ираном многовековую историю и общую веру". Несколько дней назад Раиси направил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву послание, в котором поздравил его с освобождением оккупированных земель, восстановлением национальной власти Азербайджана на этих территориях и обеспечением контроля над государственными границами.

Разумеется, у армянской стороны эти слова могли вызвать крайнюю обеспокоенность, тем более что Тегеран наравне с Анкарой активно лоббирует воплощение в жизнь проекта "3+3", от чего так хочет абстрагироваться Армения. Да и раньше в Иране не так часто говорили о братских узах с Азербайджаном, как это делается сейчас. Таким образом, риторика меняется на глазах довольно серьезно.

Следовательно, Пашинян отправился в Иран, чтобы прощупать почву – понять, как поменялись настроения в Тегеране, заинтересован ли Раиси в развитии ирано-армянских отношений и чего ожидать Еревану на иранском направлении хотя бы в среднесрочной перспективе. Естественно, публично новый президент Ирана не будет напоминать о всех тех нюансах, которые описаны выше. Вероятнее всего, не будет это проговариваться и при личной встрече, без камер – для этого нет причин. Иранцы прекрасно понимают, кто к ним прибыл, с какой целью и как действовать дальше.

Для Ирана Армения – страна, с которой существуют вполне естественные, нормальные экономические взаимоотношения. На иранскую продукцию существует спрос на армянском рынке; исходя из логики Тегерана, нет объективных причин снижать уровень экономических контактов с этой страной, тем более когда санкции не дают глубоко вздохнуть иранской экономике вот уже пятый десяток лет. До недавних пор, иранцы рассматривали Армению как важного и ответственного партнера в рамках кооперации с ЕАЭС. Присоединившись к проекту Зоны свободной торговли (ЗСТ) в Сюникской области на ирано-армянской границе, Тегеран рассчитывал, что именно этот шаг станет проводником иранских интересов в этой структуре, а рост товарооборота серьезно повысится.

Однако в силу неясной и довольно нестабильной политической и, соответственно, экономической ситуации в Армении рассчитывать на какие-либо позитивные перспективы не приходится. Именно поэтому Раиси и команда, которую он вокруг себя сейчас собирает, отдают предпочтение проекту "3+3" (Россия, Иран, Турция + Азербайджан, Армения, Грузия). Во-первых, этот проект отвечает не просто иранским интересам, но и может способствовать прочному миру в регионе на долгие годы, в чем Иран сейчас особенно нуждается. Во-вторых, данный проект может увеличить товарооборот не только с Азербайджаном и Грузией, но и с Россией и Турцией, в которых Иран видит сегодня наиболее надежных партнеров. Не исключено, что Раиси поднимал на встрече с Пашиняном именно эту тему.

СМИ подчеркивают, что в ходе встречи с новоизбранным президентом Ирана Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к программе строительства автомагистрали "Север-Юг" и добавил, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри этого проекта. Однако на деле пока никаких продвижений нет. Некоторые армянские политики допускали версию, что проблема кроется в Иране, который или не желает иметь дел с Арменией, или просто не в состоянии выделить денежные средства.

Как бы то ни было, с приходом к президентской власти в Иране Эбрахима Раиси наступит новый этап в ирано-армянских отношениях. Какими они будут, зависит не только от Раиси, но и от поведения Пашиняна, продолжающего вызывать недоверие в высоких иранских кабинетах.