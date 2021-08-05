В Черкесске и еще трех селах сократят подачу воды

Водоснабжение Черкесска, а также сел Чапаевское, Дружба и Псыж будет ограничено в связи с необходимостью проведения очистительных работ в водохранилище. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, уточнив, что прошедшие в регионе ливневые дожди привели к ухудшению качества воды.

"В связи с обильными осадками в верховьях реки Кубань и сходом селевых потоков качество исходной воды в Большом Ставропольском канале резко ухудшилось, показатель мутности воды вышел за пределы допустимых норм", - информирует пресс-служба.

Уточняется, что после очистки воды и контрольных замеров состояния, подача воды будет восстановлена в полном объеме.