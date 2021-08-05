Житель Еревана сбил дорожного полицейского

Автолюбитель сбил сотрудника Дорожной полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, в Ереване. Об этом пишут армянские СМИ.

По данным shamshyan.com, примерно в 05:30 41-летний житель Еревана на своей машине Opel совершил наезд на 28-летнего мужчину, также жителя столицы.

В момент аварии водитель был трезв. Потерпевший трудится в Дорожной полиции, в момент ДТП он находился на службе.

Транспортное средство доставлено на штрафную площадку, готовятся материалы.