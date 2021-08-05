В Ставрополье дейтсвует особый противопожарный режим

В Ставропольском крае продолжается действе особого противопожарного режима, в рамках которого, в частности сохраняется запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах. Режим продлится до 15 сентября.

В этой связи все силы и средства лесопожарных формирований в составе 12 групп пожаротушения численностью 108 человек лесхозов находятся в полной готовности, также задействовано 139 единиц противопожарной техники, 1204 единицы оборудования и инвентаря (100% от плана). Лесхозами обеспечивается патрулирование по установленным маршрутам.

Помимо этого, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды края усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах и на землях лесного фонда.