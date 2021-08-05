Из Уханя в Ташкент вышел первый грузовой состав

Заработал новый грузовой железнодорожный маршрут, связавший между собой китайский Ухань и Ташкент. Первый состав уже отправился в путь по нему, - сообщает китайская газета "Жэньминь Жибао".

Поезд, который везет детские коляски, хлопчатобумажную пряжу, крем для обуви, бытовую технику, комплектующие для кондиционеров, ткань и другие потребительские товары общим весом более 600 т, проследует через железнодорожный КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и прибудет в пункт назначения через 12 дней, в начале будущей недели, - передает Podrobno.uz.

В Узбекистане, где развито производство сельскохозяйственных культур и добыча полезных ископаемых, отмечается высокий спрос на потребительские товары, и запуск прямого сообщения поможет предприятиям сократить транспортные расходы и сроки доставки грузов, - сообщил сотрудник логистической компании China Railway Modern Logistics Technology.