Донские полицейские задержали студента-закладчика

В Ростовской области полицейские задержали студента одного из колледжей Новочеркасска, который подозревается в сбыте наркотиков в особо крупных размерах, - сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Во время задержания у молодого человека при личном обыске обнаружили более 800 г сильного синтетического наркотика и 14 г марихуаны, которые он планировал сбыть через закладки-тайники, - передает "АиФ-Ростов".

В отношении студента возбудили уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов".

По решению суда наркодилер может провести за решеткой до 15 лет.