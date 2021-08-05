Армения обстреляла четыре района Азербайджана

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в ряде районов. Такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что накануне, с 14:50 до полуночи, подразделения ВС Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района, в селах Юхары Шорджа, Азизли, Шишгая и Гараиман Басаркечярского района, а также в населенном пункте Арданыш Чямбярякского района периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции ВС АР в направлении населенных пунктов в Садаракском (Гейдарабад), Гедабекском (Новоивановка и Галакенд), Кельбаджарском (Истису и Йеллиджа) и Дашкесанском (Тезекенд) районах.

В министерстве уточнили, что погибших и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет, азербайджанские войска держат под контролем оперативную обстановку.