Врач из Дагестана похудел на 6 кг за два часа и стал рекордсменом

Житель дагестанского села Муги, врач-стоматолог, рекордсмен России и мира 67-летний Багама Айгубов взял новую спортивную высоту и вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. Так, за двухчасовую пробежку он скинул почти 6 килограмм веса.

В Минспорта Дагестана сообщили, что рекорд был установлен на стадионе имени Елены Исинбаевой. "За состоянием здоровья мужчины следила бригада медиков. На финише они померили ему давление, которое было в норме – 120 на 70", - сказали в ведомстве.

Свою победу он посвятил всем дагестанским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх в Токио.