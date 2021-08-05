Крымские спасатели вытащили девушку из расщелины возле Алушты

Минувшей ночью в Крыму девушка сорвалась в вертикальную 15-метровую расщелину в горах рядом с Алуштой, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в районе Сырной скалы, прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что девушка сорвалась по неосторожности, и с помощью альпинистского снаряжения достали пострадавшую, - передает "АиФ-Крым".

С травмами различной степени тяжести ее передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали пострадавшую в одну из местных больниц.