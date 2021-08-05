Найдено тело одного из утонувших в Невинномысском канале подростков

Тело одного из подростков, утонувших накануне в Невинномысском канале, обнаружено спасателями. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что по состоянию на 10.30 было извлечено тело подростка 2004 г.р., оно передано следственно-оперативной группе.

Поиски остальных несовершеннолетних продолжаются.

Напомним, накануне в 16-13 в районе сброса в канал в результате опрокидывания резиновой лодки пропали без вести три подростка. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что операция осложняется быстрым течением и непростым контуром дна канала.