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Найдено тело одного из утонувших в Невинномысском канале подростков

МЧС Ставрополья
МЧС Ставрополья

Тело одного из подростков, утонувших накануне в Невинномысском канале, обнаружено спасателями. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В нем говорится, что по состоянию на 10.30 было извлечено тело подростка 2004 г.р., оно передано следственно-оперативной группе.

Поиски остальных несовершеннолетних продолжаются.

Напомним, накануне в 16-13 в районе сброса в канал в результате опрокидывания резиновой лодки пропали без вести три подростка. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что операция осложняется быстрым течением и непростым контуром дна канала.

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Вестник Кавказа

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