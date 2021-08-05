На выходные заблокируют общественный транспорт в Семее и Усть-Каменогорске

Власти Восточно-Казахстанской области приняли решение ограничить на выходные работу общественного транспорта в Усть-Каменогорске и Семее.

"Это вынужденная и крайняя мера, на которую пришлось пойти, чтобы вывести область из "красной" зоны и не допустить агрессивного распространения коронавирусной инфекции", - рассказал аким ВКО Даниал Ахметов, передает "АиФ-Казахстан".

Ситуация с коронавирусом в ВКО хоть и контролируемая, но остается сложной. Область по-прежнему находится в "красной" зоне. Растет заболеваемость в Риддере, Глубоком и Уланском районах.

"Под жестким контролем будет работа всех точек общепита. Послабления для бизнеса не дают предпринимателям права пренебрегать ограничительными и санитарно-эпидемиологическими мерами", - подчеркнул Ахметов, добавив: в области работают 39 инфекционных стационаров, при необходимости медики готовы развернуть еще 8100 коек.