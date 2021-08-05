Врачей-нелегалов разоблачили в Ширакской области
Служба национальной безопасности Армении раскрыла факт незаконного предпринимательства в Шираской области. Такое сообщение распространил пресс-центр СНБ.
В нем говорится, что пятеро местных жителей занимались медицинским обслуживанием, не ведя налоговый учет и не имея лицензии. В результате госбюджет не получил налоги в особо крупных размерах, конкретная сумма не уточняется.
Оперуполномоченный Комитета госдоходов, в зоне ответственности которого действовали медики-нелегалы, знал об этом, но не вмешивался в их работу, а требовал и получал от них взятки, передает Sputnik Армения.
В ходе следствия удалось компенсировать значительную часть ущерба, на деньги и недвижимость обвиняемых наложен арест.
Вестник Кавказа
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