Лукашенко: Украина угрожает Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, угрожающая белорусскому государству.

"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации… в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее", - сказал он на совещании по вопросам ситуации на границе, передает БелТА.

Ранее сообщалось, что накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны предоставить дополнительную защиту прибывшим на Украину гражданам Беларуси, жизни которых могут находиться под угрозой из-за их политической ориентации.