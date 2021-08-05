РПЦ подарит Алматы партию "Спутника V"

Русская православная церковь Казахстана подарит жителям Алматы 10 800 доз вакцины "Спутник V". Вакцина была закуплена в России по инициативе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

"Православная церковь благословляет благородные труды казахстанских медиков в борьбе с пандемией и молится обо всех, кто способствует своей деятельностью сохранению великого дара Божия – человеческого здоровья. От души желаю, чтобы эта вакцина сохранила здоровье нашим соотечественникам и укрепила их физически", - сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Уточняется, что жителям города будет передано 10 800 доз препарата, передает Sputnik Казахстан.