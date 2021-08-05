Глава донского Роспотребнадзора дал прогноз по коронавирусу

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области в ближайшие две-три недели пойдет на убыль, но для этого нужно выполнение ограничений и вакцинация, - уверен глава ростовского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Очень радует, что люди понимают всю серьезность ситуации и идут на вакцинацию. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели мы увидим эффект от дополнительных ограничительных мер и иммунизации. Потом тренд движения заболеваемости все-таки изменится", - сообщил санитарный врач, передает "АиФ-Ростов".

В области есть ряд факторов, которые затягивают процесс – это игнорирование масочного режима в общественном транспорте, такая же ситуация с социальной дистанцией на пляжах, - отметил Ковалев.

Напомним, накануне на Дону ввели новый пакет антиковидных ограничений.